Timsah Alcatraz kapatılıyor

ABD 'de Florida eyaletinde penceresiz çadırlarda zincirli tutulan göçmenlerin böcekli yemekler ve sınırlı tıbbi yardımla hayatta kalmaya çalıştığı Timsah Alcatraz göçmen kampı için 1 yılda kapatma kararı alındı.

Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Donald Trump 'ın "tek çıkış yolu sınır dışı edilmek" diyerek övdüğü merkezin kapatıldığını doğruladı. Timsah Alcatraz'ın daha kalıcı gözaltı merkezleri inşa edilene kadar kullanıldığını iddia etti.

Kaçışın neredeyse imkansız olduğu ABD'nin en ünlü hapishanesi Alcatraz'a benzetildiği için Timsah Alcatraz ismi verilen merkez kötü ve ağır koşullarıyla biliniyordu. Göçmenlere verilen yemeklerden kurt çıkması; hijyen, sivrisinek ve böcek sorunu gibi kötü koşullarıyla şikayet konusuydu.

Eyaletteki kasırga mevsimi nedeniyle bir süreliğine kapatılan gözaltı merkezi Temmuz 2025'te hızlı bir çalışmayla açılmıştı. Açılışa Donald Trump da katılmıştı.

ZİNCİRLENEN İNSANLAR, BÖCEKLİ YEMEKLER

Everglades bataklığının ortasında yer alan kampta tutulan göçmenler, Newsweek’e yaptıkları açıklamalarda “hapis gibi” bir ortamda yaşadıklarını anlatmıştı.

Gözaltına alınan göçmenler, penceresi olmayan plastik çadırlarda tutulduklarını, bu çadırların sıcaklık nedeniyle gündüzleri fırına döndüğünü belirtti.

Tutuklulardan biri verdiği ifadede, 24 saat boyunca ayak bileklerinden zincirli tutulduğunu, verilen sandviçlerin içinden böcek çıktığını söyledi. Diğer bazı göçmenler de yemeklerin içinde solucan bulduklarını iddia etti.

CEZAEVİNDEN DAHA KÖTÜ KOŞULLAR

İnsan hakları örgütleri, buranın aslında cezaevi kurallarının bile gerisinde olduğunu vurguladı. Gözaltına alınan kişilerin büyük çoğunluğunun herhangi bir suç işlemediği, hatta yasal göçmen statüsünde olanların bile bu kampa gönderildiği bildiriliyordu. Kampta kalan kişilerin avukatlarıyla ya da aileleriyle görüşme hakları büyük oranda kısıtlanıyordu.

MALİYETİ YÜKSEK VE ŞEFFAFLIK YOK

Yıllık maliyetinin 450 milyon doları bulduğu tahmin edilen bu tesisin, acil durum yetkileri kullanılarak çevre değerlendirmesi yapılmadan inşa edildiği de ortaya çıkmıştı. Federal hükümet kampın güvenliği artırmak için gerekli olduğunu savunsa da, kamuoyuna şeffaf bilgi verilmemesi tepkilere neden oluyordu.