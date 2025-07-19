“Timsah Alcatraz”ı mahkumlar anlattı: Zincirlenen insanlar ve böcekli yemekler

ABD'nin Florida eyaletinde kurulan ve kamuoyunda “Timsah Alcatraz” olarak bilinen göçmen gözaltı merkezindeki yaşam koşulları, insan hakları savunucularının tepkisini çekti.



Everglades bataklığının ortasında yer alan kampta tutulan göçmenler, Newsweek’e yaptıkları açıklamalarda “hapis gibi” bir ortamda yaşadıklarını söyledi.



PENCERESİZ, SICAK VE HAVASIZ ÇADIRLAR



Gözaltına alınan göçmenler, penceresi olmayan plastik çadırlarda tutulduklarını, bu çadırların sıcaklık nedeniyle gündüzleri fırına döndüğünü belirtiyor.



Kampta duş imkanının sınırlı olduğu, sivrisinek, karınca ve örümcek istilasının yaygın olduğu aktarılıyor.



ZİNCİRLENEN İNSANLAR, BÖCEKLİ YEMEKLER



Tutuklulardan biri verdiği ifadede, 24 saat boyunca ayak bileklerinden zincirli tutulduğunu, verilen sandviçlerin içinden böcek çıktığını söyledi. Diğer bazı göçmenler de yemeklerin içinde solucan bulduklarını iddia etti.



İnsan hakları örgütleri, buranın aslında cezaevi kurallarının bile gerisinde olduğunu vurguladı. Gözaltına alınan kişilerin büyük çoğunluğunun herhangi bir suç işlemediği, hatta yasal göçmen statüsünde olanların bile bu kampa gönderildiği bildiriliyor.



GÖRÜŞME HAKKI KISITLI



Kampta kalan kişilerin avukatlarıyla ya da aileleriyle görüşme hakları büyük oranda kısıtlanmış durumda. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişim de sınırlı; birçok tutuklu ciddi hastalıklarla baş başa bırakıldıklarını söylüyor.



MALİYETİ YÜKSEK VE ŞEFFAFLIK YOK



Yıllık maliyetinin 450 milyon doları bulduğu tahmin edilen bu tesisin, acil durum yetkileri kullanılarak çevre değerlendirmesi yapılmadan inşa edildiği ortaya çıktı. Federal hükümet kampın güvenliği artırmak için gerekli olduğunu savunsa da, kamuoyuna şeffaf bilgi verilmemesi tepkilere neden oluyor.

