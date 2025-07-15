Tıp tarihinde dev adım! 100 bin kişi tarandı, geleceğin beden haritası çıkarıldı

Bilim insanları, dünyanın en büyük insan görüntüleme projesi ile 100 bin kişinin beynini, kalbini ve diğer organlarını tarama hedefine ulaştı.

İngiltere'deki bu adım, 11 yıllık iddialı bir çalışmanın doruk noktası olarak kayıtlara geçti.

BBC'nin aktardığına göre İngiliz gönüllülerle çalışan UK Biobank'ın baş bilim insanı Prof Naomi Allen, “Araştırmacılar görüntüleme verilerini, sahip olduğumuz diğer verilerle birlikte, hastalığı erken teşhis etmek ve tedaviyi daha erken bir aşamada hedeflemek için kullanmaya başladılar” dedi.

Veriler, kalp hastalıklarından kansere kadar yaygın sağlık sorunlarını önlemenin yeni yollarını bulmak için dünyanın dört bir yanındaki ekiplere düşük maliyetle sunuluyor.

Taranan 100 bininci gönüllü, Steve, “Anneme birkaç yıl önce erken evre demans teşhisi kondu ve durumu pek iyi değil. Bu nedenle, gelecek neslin benim gibi insanlardan bir şeyler öğrenebilmesi için araştırmalara daha fazla destek vermek istiyorum” diye konuştu.

BEŞ SAATLİK RANDEVU

Dev tıbbi görüntüleme projesi, İngiltere'deki dört merkezde haftanın yedi günü, günde 13 saat boyunca devam ediyor. Katılımcılara beş farklı tipte MRI, X-ray ve ultrason makinesi kullanılarak taranmaları için beş saatlik bir randevu veriliyor.

Toplanan veriler anonimleştiriliyor ve Steve gibi gönüllüler, radyograflar potansiyel olarak ciddi bir sağlık sorunu tespit etmediği sürece bireysel geri bildirim almıyor.

Proje, gönüllülerin soyadı ya da yaşadıkları bölge gibi kişisel verilerin yayınlanmasına izin vermiyor.