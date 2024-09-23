Tiran'da Vatikan modeli: Arnavutluk "Bektaşi Devleti" kuracak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi. Yeni kurulacak devletin ordusunun, sınır muhafızlarının ve mahkemesinin olmayacağı, pasaport renginin ise yeşil olacağı aktarıldı.

Tiran'da Vatikan modeli: Arnavutluk "Bektaşi Devleti" kuracak

Başbakanı Edi Rama, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesinin sorularını yanıtladı.

Haberde, "Başbakan Edi Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, 'Vatikan tarzı' bir anklav vermek istiyor." ifadesi kullanıldı.

Habere göre, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu belirten Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"BEKTAŞİ TARİKATI EGEMEN DEVLETİ"

Rama, planı sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

Başkent Tiran'da kurulacak ve "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşumun planlarını yakın gelecekte açıklayacağını ifade eden Rama, söz konusu yapının kurulmasının zaman alacağını ifade etti.

"MANEVİ BİR MESELE"

Yeni kurulacak devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını kaydeden Rama, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Rama, bunun bir mülkiyet meselesi olmadığını, manevi bir mesele olduğunu söyledi.

BEKTAŞİLİK NEDİR?

Bektaşilik, Allah’ın varlığına, Kuran-ı Kerim’in hak kitap, Hazret-i Muhammed’in en son peygamber, Hazret-i Ali’nin velilerin ilk halkası olduğuna, Hacı Bektaş Veli’nin pirliğine inanan İslam’ın tasavvufi bir yorumudur.

İsmini Hoca Ahmed Yesevi’nin öğretilerinin Anadolu’daki uygulayıcısı konumunda olan Hacı Bektaş-ı Veli’den almıştır.

VATİKAN NERESİDİR?

Vatikan, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlettir.

Ülkenin çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir. Vatikan, hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız ülkedir.

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