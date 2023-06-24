Titan denizaltısının patlaması soruşturulacak

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması "büyük bir deniz felaketi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin denizaltının patlamasıyla ilgili soruşturma başlatacağı ifade edildi.

Kanada'nın Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (TSB) de Titan'ın Kanada'nın Newfoundland bölgesinden Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik enkazının bulunduğu yere çeken "Polar Prince" adlı geminin eylemleri hakkında soruşturma başlatılacağını bildirdi.

TSB, soruşturma kararının "Kanada Ulaştırma Kazası Soruşturma, Güvenlik Kurulu Yasası ve uluslararası anlaşmalara uygun olduğunu" belirtti.

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.