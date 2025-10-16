Titan faciası: Denizaltıdaki 5 kişiyi mühendislik hatası öldürmüş

Amerikan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Titanik enkazına giderken beş kişinin ölümüne neden olan denizaltının patlamasının nedeninin hatalı mühendislik olduğunu açıkladı.

NTSB, Haziran 2023'te patlayan Titan denizaltısıyla ilgili nihai raporunda bu açıklamayı yaptı. Titan, enkaza inerken feci bir patlama yaşayınca, denizaltıdaki herkes Kuzey Atlantik'te anında hayatını kaybetmişti.

CNN International'ın aktardığına göre raporda, Titan'ın hatalı mühendisliğinin “birçok anomali içeren ve gerekli mukavemet ve dayanıklılık gereksinimlerini karşılamayan bir karbon fiber kompozit basınçlı kap yapımına yol açtığı” belirtildi. Raporda ayrıca, Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin, Titan'ı yeterince test etmediği ve gerçek dayanıklılığının farkında olmadığı da kaydedildi.

Bunların yanı sıra, OceanGate'in acil durum müdahalesi için standart kılavuzu izlemiş olsaydı Titan'ın daha erken bulunabileceği ve bu durumda kurtarma mümkün olmasa da “zaman ve kaynak tasarrufu sağlanabileceği” de raporda belirtildi.

TİTAN'DA KİMLER VARDI?

OceanGate CEO'su Stockton Rush da patlamada hayatını kaybetmişti. Patlamada “Bay Titanik” olarak bilinen Fransız sualtı kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz maceracı Hamish Harding ve önde gelen bir Pakistanlı ailenin iki üyesi, Şehzade Davud ile oğlu Süleyman Davud da hayatını kaybetmişti.

Gemi, 2021'den beri Titanic'in bulunduğu bölgeye seferler yapıyordu. Son dalışı 18 Haziran 2023 sabahı gerçekleşti. Denizaltı, yaklaşık iki saat sonra destek gemisiyle iletişimi kaybetti ve o öğleden sonra geciktiği bildirildi. Gemiler, uçaklar ve ekipmanlar, Newfoundland'ın St. John's kentinin yaklaşık 700 kilometre güneyindeki olay yerine aceleyle sevk edildi.

Kanada açıklarında birkaç gün süren kurtarma çalışmaları, uluslararası manşetlere taşındı. Kısa süre sonra kurtulanların olmadığı anlaşıldı ve Sahil Güvenlik ile diğer yetkililer, olayla ilgili uzun süren soruşturmalar başlattı.

