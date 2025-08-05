Titan kazasında son rapor: Facia göz göre göre gelmiş

Faciayla sonuçlanan Titan denizaltı seferinin arkasındaki şirketin, güvenlik uygulamalarında "kritik kusurlar" bulunduğu ve toksik bir işyeri kültürüne sahip olduğu ortaya çıktı.



İddialar, felaketle ilgili yayınlanan yeni bir raporda öne sürüldü.

KAZA TAMAMEN ÖNLENEBİLİRDİ



Sahil Güvenlik Deniz Kurulu Başkanı Jason Neubauer, iki yıllık soruşturmanın ardından yayınlanan rapora atıfla, "facianın ve beş kişinin hayatını kaybetmesinin önlenebilir olduğunu" söyledi.



Kurul, Titan’ın patlayarak parçalanmasına yol açan başlıca etkenlerin, "yetersiz tasarım, sertifikalandırma, bakım ve denetim süreçleri" olduğunu tespit etti.



HAREKETE GEÇMEK İÇİN YETERLİ VERİ VARMIŞ



Kurul, OceanGate'in 2022'de tespit edilen "bilinen gövde kusurlarını" gerektiği gibi araştırıp çözümlemediğini belirtti. Titan'ın gerçek zamanlı izleme sistemi tarafından üretilen verilerin ise "felaketten bir yıl önce harekete geçilmesini sağlayabilecek nitelikte olduğu" ifade edildi.



Soruşturma kurulu ayrıca OceanGate'te "toksik bir işyeri kültürü", "yenilikçi tasarıma sahip deniz araçları için yetersiz düzenlemeler" ve "etkisiz bir muhbirlik süreci" olduğunu da vurguladı.



Raporda, "2023 Titan operasyonları sırasında üçüncü taraf denetimlerinin ve deneyimli OceanGate çalışanlarının yokluğu, OceanGate CEO’sunun hayati denetimleri, veri analizlerini ve önleyici bakım prosedürlerini tamamen göz ardı etmesine yol açtı ve bu durum felaketle sonuçlandı" ifadesine yer verildi.

TİTAN DENİZALTI FACİASI NEDİR?



OceanGate şirketine ait Titan denizaltısı, Haziran 2023’te Titanik batığına yapılan bir dalış sırasında patlayarak parçalanmış ve beş kişinin ölümüne yol açmıştı. Üzerinden iki yıl geçtikten sonra yayınlanan 300 sayfalık rapor, şirketin "bilinen sorunları düzgün şekilde araştırmadığını ve ele almadığını" ortaya koydu.