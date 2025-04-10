Titanik kurtarılabilir miydi? Buz dağına çaptığı açı sonunu getirdi

Yolcu gemisi Titanik'in batmasının üzerinden yaklaşık 113 yıl geçmesine rağmen sırları açığa çıkmaya devam ediyor.



Geminin kalıntılarına ait yeni dijital görüntüler, bilim insanlarının geminin batışının çığır açıcı ayrıntılarla yeniden yapılandırmasına olanak tanıyor.



Derin deniz haritalama firması Magellan, Atlas Okyanusu'nun derinliğinde bulunan enkazı araştırmak için su altı araçları gönderdi.



KOŞULLAR FARKLI OLSAYDI KURTULABİLİRDİ



Detaylı 3D modele göre, 14 Nisan 1912 gecesi koşullar biraz farklı olsaydı Titanik batmadan kurtulabilirdi.



Bilim insanları, buz dağına önden çarpmanın, sıyrılıp çarpmaktan daha az hasara yol açacağını düşünüyor.



Oxford Üniversitesi'nde modern tarih profesörü olan Yasmin Khan, "Titanik sırlarını hiçbir zaman kolay kolay ifşa etmedi. Şimdiye kadar onu izlemek karanlığa ışık tutmak gibiydi." yorumunda bulundu.

BİN 517 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Titanik, 15 Nisan 1912'nin erken saatlerinde bir buz dağına çarpması sonucu trajik bir şekilde battı. Gemideki 2 bin 224 kişiden yaklaşık bin 517'si hayatını kaybetti.



Çarpışma sırasında Titanik buz dağından hafif bir darbe almış olsa bile geminin sancak cephesinin tamamen sıyrılarak su almasına neden oldu.

ALTI SANİYE İÇİNDE OLUŞAN DEVASA YARIK



Buz dağının 6 saniye süren çarpması sonucu gemide 18 metrekarelik bir kesik oluştu. Yarık toplamda geminin altı bölmesini kapsıyordu.



Titanik, dört kompartımanın su basması sonucu hasar görmeyecek şekilde tasarlanmıştı, ancak ne yazık ki altı kompartımanı hasar gördü. Dolayısıyla baş kısmın ve 5 numaralı kazan dairesinin su basması kritik önem taşıyordu.

BİRKAÇ SANİYE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRDİ



Eğer gözlem yapan kişiler buz dağını birkaç saniye önce görüp uyarı iletmiş olsaydı, gemiyi batıran yarık bu kadar geniş olmayacaktı.

Su daha az bölmeye girmiş olurdu ve geminin kaderi çok farklı olabilirdi.



Araştırma, geminin rotasını hiç değiştirmemiş olması durumunda çok daha fazla hayatın kurtarılabileceği inancını da güçlendiriyor.

GEMİNİN ÖNDEN ÇARPMASI



Titanik buz dağına önden çarpsaydı, çarpışmanın etkisiyle muhtemelen yüzlerce kişi ölürdü; ancak binlerce kişinin hayatı kurtulurdu. Sadece ön taraftaki birkaç bölmeyi su basardı ve gemi batmak yerine bir kurtarma gemisi gelene kadar su yüzeyinde kalırdı.



Felakette tüm mürettebatın hayatını kaybettiği ancak görevlerinden son ana kadar ayrılmayarak gösterdikleri kahramanca tavrın yüzlerce kişinin hayatını kurtardığı aktarılıyor.

