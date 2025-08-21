Titanik'e gizli yolculuk: Faciadan sonra ilk, gizemli milyarder gündemde

OceanGate faciasının ardından Titanik’in enkazının artık rahat bırakılacağı düşünülüyordu. Ancak yeni iddialar, ünlü bir milyarderin batığın bulunduğu noktaya gizli bir yolculuk planladığını gösteriyor.

İKİ YIL SONRA İLK İNSANLI DALIŞ

Sektör kaynaklarına göre ismi açıklanmayan milyarder, birkaç hafta içinde Kuzey Atlantik’in 3,8 kilometre derinliğine inerek Titanik’i ziyaret etmeyi hedefliyor.

Bu gelişme, 2023’te OceanGate’in Titan adlı denizaltısının infilak etmesinden iki yıl sonra ilk insanlı ziyaret olacak. O kazada CEO Stockton Rush dahil beş kişi hayatını kaybetmişti.

MALİYETİ 10 MİLYON DOLAR

New York Post’a konuşan bir kaynak, “Bunun bir milyarder olduğunu söyleyebilirim. Aşağıya inmenin bedeli 10 milyon dolar. İsmini duysanız kesin tanırsınız. Titanic’e facianın ardından giden ilk kişi olduğunu duyurmak isteyecek” dedi.

Sosyal medyada Elon Musk, Jeff Bezos ve iş insanı Larry Connor gibi isimler olası adaylar arasında dile getirildi.

OCEANGATE FACİASININ GÖLGESİ

OceanGate, 2021’den itibaren turistik Titanic dalışları düzenleyerek kişi başı 250 bin dolar talep ediyordu.

Ancak Titan’ın büyük ölçüde fiberglas gövdeden yapılması, güvenlik testlerinin yetersizliği ve hatta oyun konsolu kontrol cihazı kullanılması faciaya davetiye çıkarmıştı.

ABD Sahil Güvenliği’nin raporuna göre, bu tasarım hataları patlamaya yol açtı.

KENDİ DENİZALTISI OLAN MİLYARDERLER

Ray Dalio ve Roman Abramoviç gibi isimlerin kişisel denizaltılara sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle gizli seferi kimin finanse ettiği merak konusu olmaya devam ediyor.