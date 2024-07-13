Titanik'e ürkütücü dönüş! Titan faciasından beri ilk keşif gezisi

Titanik'in enkazına doğru yeni bir keşif gezisi düzenlendi. Bu gezi, bir yıl önce beş kişinin trajik bir şekilde öldüğü OceanGate faciasından beri düzenlenen ilk keşif gezisi oldu.



Titanik'in haklarına sahip olan Georgia merkezli firma RMS Titanic Inc, iki uzaktan kumandalı araç kullanarak batığı araştırıyor.



BBC'nin haberine göre robotik araçlar, Titanik'in kalıntılarının bulunduğu Kuzey Atlantik'in dibi olan 3 bin 700 metre derinliğe ulaşacak.

ENKAZIN ÜÇ BOYUTLU MODELİ OLUŞTURULACAK



Hızla bozulan ve birkaç on yıl içinde kaybolma ihtimali bulunan enkazın yeni bir 3 boyutlu modelini oluşturmak için milyonlarca yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilecek.



Ayrıca, beş Titan kurbanından biri olan ve RMS Titanic Inc.'in araştırma direktörü olan Fransız Paul-Henri Nargeolet'nin anısına deniz tabanına bir plaket bırakılacak .