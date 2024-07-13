Titanik'e ürkütücü dönüş! Titan faciasından beri ilk keşif gezisi

Titanik'in enkazına doğru yeni bir keşif gezisi düzenlendi. Bu gezi, bir yıl önce beş kişinin trajik bir şekilde öldüğü OceanGate faciasından beri düzenlenen ilk keşif gezisi oldu.
Titanik'in haklarına sahip olan Georgia merkezli firma RMS Titanic Inc, iki uzaktan kumandalı araç kullanarak batığı araştırıyor.
BBC'nin haberine göre robotik araçlar, Titanik'in kalıntılarının bulunduğu Kuzey Atlantik'in dibi olan 3 bin 700 metre derinliğe ulaşacak.
ENKAZIN ÜÇ BOYUTLU MODELİ OLUŞTURULACAK
Hızla bozulan ve birkaç on yıl içinde kaybolma ihtimali bulunan enkazın yeni bir 3 boyutlu modelini oluşturmak için milyonlarca yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilecek.
Ayrıca, beş Titan kurbanından biri olan ve RMS Titanic Inc.'in araştırma direktörü olan Fransız Paul-Henri Nargeolet'nin anısına deniz tabanına bir plaket bırakılacak .
GEMİDE ANMA TÖRENİ
Titan denizaltında "Feci bir içeriye çökme" sonucu hayatını kaybeden beş kişi için gemide ortak bir anma töreni düzenlenecek.
Keşif gezisinin lideri David Gallo, "Enkazı daha önce hiç görülmemiş bir netlik ve kesinlikle görmek istiyoruz" dedi.
RMS Titanic Inc'in enkaz alanına yaptığı dokuzuncu keşif gezisi olacak, ancak bu görevlerden bazılarında robotlar yerine insanlı denizaltılar gönderilmişti.
GÖREV 20 GÜN SÜRECEK
Şirket enkaz alanı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek için robotları 20 gün boyunca suda tutmayı planladığını duyurdu.
Şirket, ABD'li OceanGate firması tarafından işletilen Titan denizaltısıyla ilgili facianın üzerinden bir yıl geçmişken, "Bu sefer insanlı denizaltılar kullanmıyoruz" güvencesini verdi.
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