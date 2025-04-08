Titanik’in bir sırrı daha gün yüzüne çıktı: Son ana kadar dayandılar

Derin deniz haritalama şirketi Magellan Ltd, Titanik’in enkazını 3.800 metre derinlikte dijital olarak tarayarak çarpıcı yeni görüntüler elde etti.



Yapılan taramalarda, geminin ikiye ayrıldığı noktaya yakın olan kazan dairesi detaylı şekilde görüntülendi. Bazı kazanların içe doğru çökmüş olması, çarpışma anında hâlâ çalışır durumda olduklarını gösteriyor. Bu da, gemi mürettebatının kazadan hemen önce bile ışıkları açık tutmak için mücadele ettiğini doğrulayan bir bulgu olarak değerlendiriliyor.



BBC’ye konuşan Titanic uzmanı Parks Stephenson, “Titanik, felaketin hayatta kalan son tanığı ve hâlâ anlatacak hikâyeleri var” diyerek bu yeni taramaların tarihsel önemine dikkat çekti.

MÜHENDİSLERİN HİKAYESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tarama görüntüleri, İngiliz mühendis Joseph Bell liderliğindeki mühendis ekibinin, gemi batarken ışıkları açık tutmak için kazanlara kömür atmaya devam ettiğini gösteriyor. Bell ve ekibinin bu çabasının, birçok yolcunun cankurtaran botlarına güvenle binmesine olanak sağladığına inanılıyor.



Stephenson’a göre, “Onlar kaosu olabildiğince geciktirdi. Bu da, kıç bölümde hâlâ açık duran bir buhar vanasıyla sembolize edilmişti.”

KÜÇÜK DELİKLERİN BÜYÜK ETKİSİ

University College London’dan Jeom-Kee Paik, Titanik’in buzdağına sadece hafifçe çarptığını ancak gövdede A4 boyutunda delikler oluştuğunu belirtti. Bu delikler altı bölmeye yayıldı ve su yavaş ama sürekli bir şekilde gemiye dolarak batışa yol açtı.



Newcastle Üniversitesi'nden deniz mühendisi Simon Benson da, “Delikler küçük ama uzun bir alana yayılmıştı. Su yavaşça tüm bölmeleri doldurdu ve sonunda Titanik battı” dedi.

DİJİTAL BELGESELE İLHAM OLDU

Bu dijital taramalar, National Geographic ve Atlantic Productions ortak yapımı olan “Titanic: The Digital Resurrection” (Titanik: Dijital Diriliş) adlı yeni belgeselde incelendi. Daha önce yayımlanan 3D rekonstrüksiyon görüntüleri üzerine inşa edilen belgesel, Titanik’in batışına dair yepyeni bir perspektif sunuyor.

ENKAZ HIZLA YOK OLUYOR

Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyısından yaklaşık 650 kilometre açıkta bulunuyor. Ancak uzmanlara göre enkaz o kadar hızlı çürüyor ki, önümüzdeki 40 yıl içinde tamamen yok olabilir. Gemi batarken ikiye ayrıldığı için baş ve kıç kısımları deniz tabanında 800 metre uzaklıkla bulunuyor.



Baş kısmı, hâlâ tanınabilir durumda olsa da büyük oranda çamura gömülmüş durumda. Kıç kısmı ise okyanus tabanına saat yönünün tersine dönerek çarptığı için metal yığınına dönüşmüş.



Enkazın çevresinde mobilya parçaları, metal yığınları, açılmamış şampanya şişeleri ve hatta yolculara ait ayakkabılar yer alıyor.



Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde Southampton'dan New York'a yaptığı ilk seferinde bir buzdağına çarptıktan sonra sulara gömülen White Star Line şirketine ait bir transatlantik yolcu gemisiydi.



Kazanın ardından, 2 bin 200 yolcudan sadece 705'i hayatta kaldı.



Enkazı, 1985 yılında Robert D. Ballard tarafından Atlantik deniz dibinin birkaç kilometre derinliğinde tespit edildi.