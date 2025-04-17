Titanik'in en şanssız yolcusu: Aslında gemiye binmemesi gerekiyormuş

Titanik'teki üçüncü sınıf restorana ait su lekeli bir bilet koçanı, gemide bulunan bir yolcunun cesedinde 113 yıl sonra keşfedildi.

Ernest Tomlin'e ait olan bu belge, kendisi ve Titanik faciasıyla ilgili olarak ailesinin sakladığı, daha önce görülmemiş belgelerden oluşan olağanüstü bir arşivin parçası.

Daily Mail'in haberine göre Ernest başlangıçta RMS Adriatic için üçüncü sınıf bir bilet satın almış, ancak kömür grevi nedeniyle diğer bazı yolcularla birlikte Southampton'dan ilk seferinde New York'a giden Titanic'e taşınmıştı.

Gemi değişikliği, Ernest'in üçüncü sınıf yolculara lüks gemiye binerken verilen göçmenlik sağlık kartıyla kanıtlandı. Adriyatik adının üzeri çizildi ve yerine Titanik yazıldı.

Gemi hedefine ulaşmış olsaydı, Ernest'in sağlık raporunun temiz olduğunu kanıtlamak için bu kart ABD makamlarına gösterilecekti.

1912'DE BUZDAĞINA ÇARPTI

White Star Line'dan Ernest'in İngiltere'deki kederli annesi Harriet'e gönderilen mektuplar da var. Mektuplardan birinde oğlunun ölümü teyit ediliyor ve cesedinin göçmen kartı kullanılarak teşhis edildiği belirtiliyor.

Titanic 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra battığında ölen 1.517 yolcu ve mürettebat arasındaydı.

Kanada, Halifax'taki Kurtuluş Ordusu'ndan ailesine Ernest'in denizde gömüldüğünü teyit eden 13 Mayıs 1912 tarihli bir mektup bulunuyor.

White Star Line yolcu departmanından 23 Mayıs'ta gönderilen bir başka mektupta ise Ernest'in eşyalarının hala Halifax adli tabibinde olduğu ancak zamanı geldiğinde gönderileceği belirtiliyor.

Ayrıca Ernest'in kardeşi William tarafından el yazısıyla yazılmış ve daha sonra iade edilen eşyaların ayrıntılarını içeren bir not da bulunuyor.

Bu arşiv daha önce Titanik uzmanları ve koleksiyoncular tarafından bilinmiyordu ve geçen yüzyıl boyunca Tomlin ailesinin soyundan gelenlere aktarılmıştı.

Şu anda Henry Aldridge&Son Auctioneers of Devizes, Wilts'de 150 bin sterlin karşılığında satılıyor. Ama bunun yerine cesedini teşhis etmek için kullanıldı. Ayrıca cesedinden, yeleğinin içine diktiği ve ABD'de kullanmayı planladığı iki adet 1 dolarlık banknot da çıkarıldı.

"EN EKSİKSİZ ARŞİVLERDEN BİRİ"

Müzayedeci Andrew Aldridge, arşivi "son 30 yılda piyasaya çıkan en eksiksiz Titanik arşivlerinden biri" olarak adlandırdı. Bu arşiv 1912'den beri Tomlin ailesinin elindeydi ve son 113 yıl boyunca sadece ara sıra bakılmıştı.

Bu eşyalar kilitli bir kasada saklanıyordu ve daha önce hiç görülmemişlerdi. Piyasaya yeni çıktılar ve daha önce Titanik koleksiyoncuları tarafından bilinmiyorlardı.

