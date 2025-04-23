Titanik'in "kehanet" mektubu: Günümüze ulaşan tek örnek satışa çıkıyor

Titanik felaketinden kurtulan en meşhur isimlerden biri tarafından yazılan "kehanet" mektubu açık artırmaya çıkıyor. Mektubun 60 bin sterline kadar satılması bekleniyor.



BBC'nin haberine göre Albay Archibald Gracie, yolculuk sırasında yazdığı mektupta, “güzel gemi” hakkında bir yargıya varmadan önce “Yolculuğumun sonunu bekleyeceğim” diye belirtti.



Gracie ayrıca Titanik Hakkındaki gerçek isimli bir kitap da yazdı. Kitabında, 15 Nisan 1912'de batan ve 1.500 kişinin hayatını kayabettiği talihsiz yolcu gemisindeki anılarını anlatıı.



Albay Gracie devrilen bir cankurtaran botuna atlayarak batmaktan kurtuldu ancak sağlığı hiçbir zaman düzelmedi ve felaketten 8 ay sonra hayatını kaybetti.

Mektup 26 Nisan'da Wiltshire'daki Devizes'de bulunan Henry Aldridge and Son'da satışa sunulacak.

"KEHANET DOLU BİR SATIR"

Müzayedeci Andrew Aldridge, Col Gracie gibi yüksek profilli kişilerin mektuplarının nadiren piyasaya çıktığını ve bu parçanın daha önce hiç satışa sunulmadığını söyledi.



Bay Aldridge, “Bu mektup, türünün bilinen en iyi örneklerinden biri" dedi.

Aldridge, şunları ekledi: "Sadece Titanik'in en önemli birinci sınıf yolcularından biri olan Albay Archibald Gracie tarafından yazılmakla kalmıyor. Mektubun kendisi de çok kehanet dolu bir satır içeriyor: 'Güzel bir gemi ama hakkında bir yargıya varmadan önce yolculuğumun sonunu bekleyeceğim'.

Beş gün sonra Titanik Kuzey Atlantik'in dibini boyladı.”



GÜNÜMÜZE ULAŞAN TEK ÖRNEK

Gracie'nin yazışmaları 10 Nisan 1912 tarihini taşıyor ve 11 Nisan'da İrlanda'daki Queenstown'a, 12 Nisan'da da Londra'ya postalanmış.



Mektup, albayın bir tanıdığı olan büyük amcasına dört yüzlü olarak yazılmış ve şu ifadeler yer alıyor: “Oceanic eski bir dost gibi ve bu büyük geminin özenli tarzına ve çeşitli eğlencelerine sahip olmasa da yine de denize elverişli nitelikleri ve yat benzeri görünümü onu özlememe neden oluyor.”



Bu hatıranın, Albay Gracie'nin Titanik'te yazdığı mektuplardan günümüze ulaşan tek örnek olduğuna inanılıyor.

