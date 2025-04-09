Titanik'in sırrı 113 yıl sonra ortaya çıktı

Titanik'in buzdağına çarparak batmasının ve bin 500'den fazla kişinin yaşamını yitirmesinin üzerinden 113 yıl geçti.



Yeni kanıtlar, trajedinin İskoç günah keçisinin yani Birinci Subay William Murdoch'un suçsuz olduğunu sonunda ortaya çıkardı.



Murdoch, yıllardır rüşvet almak, görevini terk etmekle suçlanıyor ve hatta James Cameron filminde bir yolcuyu vururken bile tasvir edildi.

SON ANA KADAR GEMİDE KALMIŞ



Yüz yıl sonra gerçekleştirilen 3 boyutlu taramalar Murdoch'un görev yerinden kaçmadığını, yolcuların kaçmasına yardım ederken sonuna kadar gemide kalarak öldüğünü gösteriyor.



Derin deniz tarama şirketi Magellan, Atlas Okyanusu'nun 12 bin 500 fit altında bulunan Titanik batığının 715 bin fotoğrafını çekti.

FİLİKALARI SUYA İNDİRMEYE HAZIRLANIYORMUŞ



National Geographic'in yeni belgeselinde Titanic analisti Parks Stephenson, bu devasa dijital modelin Murdoch'un masumiyetini nasıl desteklediğini açıkladı.



Taramalar, Titanik batarken Murdoch'un filikaları suya indirmeye hazırlandığını gösteriyor.

"DALGA TARAFINDAN SÜRÜKLENDİ"



Bu kanıtlar, öldüğünde 39 yaşında olan Murdoch'un, yolcuları güvenli bir yere ulaştırmaya çalışırken bir dalga tarafından sürüklendiğine dair ifadeleri destekliyor.



Titanik, 14 Nisan 1912 akşamı saat 23.40'ta buzdağına çarptığında, Murdoch geminin sancak tarafındaki tahliyelerden sorumlu tutuldu.



Ancak sonraki saatlerde yaşananlar yıllardır gizem ve tartışma konusuydu.



YOLCULARI VURUP İNTİHAR ETTİ İDDİASI



Hayatta kalan birkaç görgü tanığı, bir polis memurunun cankurtaran botuna yetişmeye çalışan bir veya iki kişiyi vurduğunu ve ardından intihar ettiğini ileri sürdü.



Yıllarca bu ismi açıklanmayan memurun Memur Murdoch olduğuna inanılmıştı. Bu düşünce James Cameron'ın film uyarlamasında da tekrarlandı.

TANIK İFADELERİ TERSİNİ SÖYLÜYOR

Ancak tanık ifadeleri bu olumsuz yorumla uyuşmuyor. İkinci Kaptan Charles Lightoller, Murdoch'un denize sürüklenirken güvertenin tepesinden gördüğünü iddia etti.

Lightoller'ın anlatımına göre, Murdoch son bir cankurtaran botu hazırlarken gemi aniden yan yattı ve güverteye bir dalga yayıldı.



Bazı yolcular cankurtaran botuna binmeyi başarsa da, Memur Murdoch akıntıya kapıldı ve cesedi bir daha bulunamadı.