Titanik'in unutulmuş hazinesi bulundu: "Siyam cam kalp"

NEREDEYSE BİR ASIR BOYUNCA SU ALTINDA KALDI

Ünlü geminin kalıntılarından eşya çıkarma yetkisine sahip tek kuruluş olan RMS Titanic Inc. tarafından enkazdan çıkarıldı.



RMS Titanic Inc. koleksiyonları başkanı ve yöneticisi Tomasina Ray, "Bu kolye, her eserin kişisel bir hikaye anlattığının güçlü bir hatırlatıcısı." yorumunda bulundu.



2000 yılında yapılan bir keşif sırasında, neredeyse bir asır boyunca su altında kalan değerli kolye, parça parça bulunarak gün yüzüne çıkarıldı.



Bilim insanları tarafından koruma altına alınan bu kolye, Titanik’in ön (baş) ve arka (kıç) kısmının kalıntıları arasında yer alan enkaz alanında keşfedildi.

CAM KOLYE KİME AİTTİ?



Araştırmacılar, kolyenin okyanusun yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğinde, çevresel koşullar ve yüksek basıncın etkisiyle birbirine kaynaşan sert bir yapı içinden büyük bir titizlikle çıkarıldığını belirtti.



Kolye sahibinin kim olduğu ise hala bilinmiyor. Uzmanlar, bu kişilerin büyük olasılıkla trajedide hayatını kaybettiklerini düşünüyor.