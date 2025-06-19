Titanik'in unutulmuş hazinesi bulundu: "Siyam cam kalp"

Kıymetli mücevher, RMS Titanic'in batması sonucu hayatını kaybeden bin 517 kişiden birine aitti. Belki de değerli bir hatıraydı ya da aile üyelerinden birinin, bir arkadaşın ya da sevgilinin verdiği uğurlu bir tılsımdı. Kime ait olursa olsun, uzmanlar bu siyah cam kolyenin Titanik enkazından çıkarılan en nadir eserlerden biri olduğunu söylüyor. Mücevher siyah camdan yapılmış, kalp şeklinde ve sekizgen boncuklardan oluşan karmaşık bir kolye.

NEREDEYSE BİR ASIR BOYUNCA SU ALTINDA KALDI

Ünlü geminin kalıntılarından eşya çıkarma yetkisine sahip tek kuruluş olan RMS Titanic Inc. tarafından enkazdan çıkarıldı.



RMS Titanic Inc. koleksiyonları başkanı ve yöneticisi Tomasina Ray, "Bu kolye, her eserin kişisel bir hikaye anlattığının güçlü bir hatırlatıcısı." yorumunda bulundu.



2000 yılında yapılan bir keşif sırasında, neredeyse bir asır boyunca su altında kalan değerli kolye, parça parça bulunarak gün yüzüne çıkarıldı.



Bilim insanları tarafından koruma altına alınan bu kolye, Titanik’in ön (baş) ve arka (kıç) kısmının kalıntıları arasında yer alan enkaz alanında keşfedildi.

CAM KOLYE KİME AİTTİ?



Araştırmacılar, kolyenin okyanusun yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğinde, çevresel koşullar ve yüksek basıncın etkisiyle birbirine kaynaşan sert bir yapı içinden büyük bir titizlikle çıkarıldığını belirtti.



Kolye sahibinin kim olduğu ise hala bilinmiyor. Uzmanlar, bu kişilerin büyük olasılıkla trajedide hayatını kaybettiklerini düşünüyor.