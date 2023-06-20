Titanik'te ikinci felaket: 70 saatlik oksijen kalmış olabilir

Yetkililer, devlet kurumlarının, ABD ve Kanada donanmalarının ve ticari derin deniz firmalarının kurtarma operasyonuna yardım ettiğini söyledi.



Titanik'in enkazı, St John's, Newfoundland'ın yaklaşık 700 kilometre güneyinde yer alıyor, ancak kurtarma görevi Boston, Massachusetts'ten yürütülüyor.



Kayıp geminin OceanGate'in beş kişiyi taşıyan ve genellikle dört günlük acil durum oksijen kaynağıyla dalış yapan kamyon büyüklüğünde bir denizaltı olan Titan denizaltısı olduğuna inanılıyor.



ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, "Bu noktada 70 saat ile tam 96 saat arasında bir süre yetecek oksijen olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.



Titanik'in enkazını görmek isteyenler için zaman zaman küçük deniz araçlarıyla paralı turlar düzenleniyor.



Enkaza yapılan birkaç günlük gezilerin maliyetinin on binlerce doları bulduğu belirtiliyor.



Okyanusa dalış ve çıkış dahil olmak üzere Titanik'in enkazına yapılan tur yaklaşık sekiz saat sürüyor.

İNGİLİZ MİLYARDER DE DENİZALTIDA



Küçük denizaltılar genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.



ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.



Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi.



Daha sonra Szasz, söz konusu paylaşımını silerek, "Annem gizlilik nedeniyle paylaşımımı ve ilgili diğer paylaşımları silmemi istedi. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.



Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor." paylaşımında bulundu.



TİTANİK



Yapıldığı dönemin en büyük gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı.



Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını yitirmişti.



Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.