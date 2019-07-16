Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin'deki resmi törende bu defa Moldova Başbakanı Maia Sandu'yu karşıladıktan sonra milli marşlar çalınırken sandalyede oturmayı tercih etti. Merkel'e konuğu da aynı şekilde eşlik etti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel geçen hafta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i ağırladığı törende alışılmışın aksine sandalyede oturmuştu.



Almanya Başbakanı Merkel geçtiğimiz bir ay içinde kamuoyu önünde üç kez titreme nöbeti geçirmesinin ardından böyle bir önlem almaya karar verdi. Başbakan Merkel yine askeri tören sırasında alışılmışın aksine konuk başbakan ile yan yana sandalyede oturdu.



Merkel konuya ilişkin kendisine yöneltilen sorulara, “Ben iyiyim, benim için endişelenmenize gerek yok” demişti.



Benzer sorularla yine karşı karşıya kalan Almanya Başbakanı Angela Merkel son olarak, “Sanırım benim iyi olduğumu söylemem yeterli olmalı” çıkışında bulundu.

