Togo'da protestolar: Nehirlerde 7 kişinin cesedi bulundu

Togo'da "Le Front Citoyen Togo Debout" isimli sivil toplum örgütü, başkent Lome'deki nehirlerden 7 cesedin çıkarıldığını belirterek, bu ölümlerle ilgili güvenlik güçlerini suçladı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise ölümlerin gösterilerle bağlantılı olduğu iddiası reddedilirken, söz konusu kişilerin boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin geçen hafta süresiz şekilde Bakanlar Konseyi Başkanlığı görevine gelmesi sivil toplum kuruluşlarını ayaklandırmıştı.



Gnassingbe'nin kendisine ömür boyu sınırsız yetki sağladığı yeni görevini protesto etmek isteyen göstericiler, hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkmıştı.



Güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulunmuş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.



2005'den bu yana yönetimde olan Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, bu görevi, ülkeyi 1967'den itibaren yöneten babası Eyadema Gnassingbe'nin ölümünün ardından devralmıştı.



Gnassingbe ailesi 58 yıldır yönetimde bulunuyor.

