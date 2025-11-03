Tohum casusluğu: Yabancı ajanlar genetik verileri ele geçiriyor

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihbarat teşkilatlarının ülkenin tahıl sektöründen genetik veri ve tohum kaynaklarını yasa dışı yollarla ele geçirme çabalarını artırdığını açıkladı.

Bakanlık, bugün yaptığı açıklamada bu faaliyetlerin ulusal gıda güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi WeChat hesabından yayımlanan açıklamada, "Son yıllarda yabancı istihbarat kurumları Çin'in tahıl sektörüne sızma faaliyetlerini yoğunlaştırdı, soya fasulyesi, mısır ve pirinç gibi ürünlerden genetik verileri yasa dışı biçimde elde ederek ülkenin gıda güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturdu" denildi.

PEKİN İÇİN "ULUSAL GÜVENLİK" MESELESİ

Konuyu Reuters haber ajansına değerlendiren Pekin merkezli danışmanlık şirketi Trivium China’nın direktörü Even Rogers Pay, "Pekin uzun süredir gıda güvenliğini ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor; tıpkı Washington’ın enerji güvenliğini ulusal güvenlik merceğinden değerlendirmesi gibi" diye konuştu.

Pay, Devlet Güvenlik Bakanlığının bu tür paylaşımlarla kamuoyunda kuşku yaratmayı ve yabancıların tarım ve gıda alanlarındaki ilgisini şüpheyle karşılamayı teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Bakanlık, açıklamasına örnek olarak Çinli iş insanı Zhu soyadlı bir kişinin davasını gösterdi.

Buna göre Zhu, "ortak tohum işbirliği" adı altında yabancı bir kuruluşa, ihracatı yasak olan ve melezleme deneylerinde kullanılan birinci nesil "ebeveyn tohumları" sattı. Zhu’nun bu tohumları, başka ürünler olarak beyan edilen konteynerlere gizlediği belirtildi. Mahkeme, Zhu’yu bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırırken olaya karışan 17 kişi de idari ceza aldı.

ARAÇ DEĞİŞTİRİP KIRSAL YOLLARI KULLANDILAR

Bir diğer olayda ise "belirli bir ülkeye" ait konsolosluk çalışanları ile uzmanların, büyük bir tarım eyaletinde izinsiz saha araştırmaları yaptığı, mahsul verileri ve stok miktarları topladığı bildirildi.

Söz konusu şahısların takip edilmemek için sık sık araç değiştirdikleri ve kırsal ara yollardan seyahat ettikleri, yani karşı-istihbarat yöntemleri kullandıkları öne sürüldü.

Bakanlık, her iki olayda da gerekli tedbirlerin alındığını açıklayarak halkı şüpheli faaliyetleri resmi telefon hatları veya çevrimiçi kanallar aracılığıyla bildirmeye çağırdı.

