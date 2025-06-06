Tokyo Camii'ne ziyaretçi akını: Bayram namazı tam 3 kez kılındı
Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı tam 3 kez kılındı.
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde kalan Müslümanlar Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne akın etti.
YOĞUN KATILIM SAĞLANDI
Sabahın erken saatleri itibariyle cami önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı.
Kurban Bayramı’nı ülkelerinden binlerce kilometrelerce uzakta geçiren Müslümanlar, Tokyo Camii’nde bayramlaştı.
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