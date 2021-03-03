Tokyo Olimpiyatları Komitesi'nin yönetim kuruluna 12 kadın üye katıldı

Bu yıl olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Japonya, geçen ay yaşanan cinsiyetçilik krizini unutturmak için yeni adımlar atıyor. Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoşiro Mori'nin kadınları aşağılayan sözler kullanmış ve tepkilerin ardından istifa etmişti. Mori’nin yerine atanan Olimpiyatlardan ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan Seiko Haşimoto, yönetim kurulunda cinsiyet eşitliği sağlamak için 12 kadın üye katılacağını açıkladı.

ntv.com.tr 03.03.2021 - 14:32

Tokyo Olimpiyatları Komitesi'nin yönetim kuruluna 12 kadın üye katıldı

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Tokyo Olimpiyatları Komitesi, yönetim  uruluna 12 kadını atayarak cinsiyet eşitliğine yönelik sembolik bir jest yaptı. Bu kapsamda kurulun 35 olan üye sayısı 45’e çıkarıldı. Kadın üyelerin erkek üyelere oranı 19’a 24 oldu.

Hareket, 83 yaşındaki eski Japonya Başbakanı  oshiro Mori'nin kadınlar hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptıktan sonra istifa etmek zorunda kalmasının ardından geldi. Mori’nin yerine Olimpiyatlardan ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan Seiko Haşimoto getirildi.

Hashimoto, “Organizasyon komitesine olan güveni yeniden sağlamak için cinsiyet eşitliği konusunda çalışmanın ve sağlam sonuçlar üretmenin gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCILARINDAN BİRİ DE KADIN OLACAK

1992 yılında düzenlenen olimpiyatlarda sürat pateni alanında bronz madalya kazanan  Hashimoto, görevi devraldığında yönetim kuruluna kadınların oranı yaklaşık yüzde 20 civarındaydı. Hashimoto ayrıca, kurulun artık yedi başkan yardımcısının birinin kadın olacağının da sözünü verdi.

Öte yandan Japonya, Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği sıralamasında 153 arasında 121. sırada yer alıyor ve kadınlar nadiren liderlik rollerinde veya yönetim kurulu odalarında bulunuyor. Bununla birlikte, olimpiyat komitesindeki hareketin ülkedeki kadın mücadelesine  uzun vadeli bir etkisi olması beklenmiyor. Tokyo Olimpiyat organizasyon komitesi yaklaşık üç bin 500 kişiyi istihdam ediyor, ancak ertelenen olimpiyatlar gerçekleştikten sonra feshedilecek.

Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen olimpiyatlar 23 Temmuz'da yapılacak, ardından 24 Ağustos'ta paralimpik oyunlar başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI TOKYO YOLCUSU (ARŞİV)

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