Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir saldırgan otobüs durağında aralarında 13 ilkokul öğrencisinin de bulunduğu 19 kişiyi bıçakladı. Saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları 50 yaşlarındaki saldırganın bir anda durakta otobüs bekleyen kalabalığa bıçakla saldırdığını söyledi.
Saldırıyı iki bıçakla gerçekleştiren saldırgan daha sonra kendini de bıçakladı. Ağır yarlanan saldırgan gözaltına alındı.
Japonya'da şiddet suçlarına çok sık rastlanmıyor. 2010 yılında yine bıçaklı bir saldırgan iki ayrı otobüste yolculara saldırmış, saldırıda onlarca kişi yaralanmıştı.