Tokyo'da hayvanat bahçesindeki kurt firar etti

Tokyo'nun batısındaki bir hayvanat bahçesinde bulunan bir kurt kafesinden kaçtı. Personel tesisi geçici olarak kapattı.

Kyodo News'in haberine göre, olay Hino'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde, hayvanat bahçesinin sabah açılmasından kısa bir süre sonra, bir hayvanat bahçesi görevlisinin Avrupa kurdunun park içindeki halka açık bir yolda dolaştığını fark etmesiyle meydana geldi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri kurdu park içindeki çalılık bir alanda buldu ve hayvanı güvenli bir şekilde yakalayıp kafesine geri götürme çalışmalarına başladı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. ,

Hayvanat bahçesi, halk güvenliğini sağlamak amacıyla girişlerin askıya alındığını duyurdu ve ziyaretçilerden ikinci bir duyuruya kadar gelmemelerini istedi.