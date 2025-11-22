Tokyo'da kadın müzisyene konser öncesi silahlı saldırı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da kadın müzisyen konser öncesi sahneye çıkacağı mekanın önünde silahlı saldırıya uğradı.

Kyodo ajansının haberine göre, başkentin Akasaka bölgesindeki olayda kadın, "gövdesinin sol tarafından iç organları zarar görecek şekilde" ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası kolluk kuvvetleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, binaya giren kadını işçi kıyafeti giyen bir kişinin takip ettiği tespit edildi. Şüphelinin "ayak izlerini gizlemek" amacıyla ayakkabılarının üzerine plastik poşetler geçirdiği ve yüzüne maske taktığı görüldü.

Açılan soruşturma sonrası saldırganın bisikletle olay yerinden kaçtığı saptandı. Kolluk kuvvetlerinin olay sonrası kaçış yolunu saptadığı ve GSDF'de görevli bir asker olduğunu belirlediği 43 yaşındaki saldırgan yakalanarak, cinayete teşebbüsten tutuklandı.