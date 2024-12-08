Tokyo'da nüfus tedbirleri: Mesai 4 güne indirildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğum oranlarını artırmak için dört gün çalışma düzenine geçiliyor.



Tokyo Büyükşehir Belediyesi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, nisan itibarıyla dört günlük çalışma düzenine geçileceği duyuruldu.



Çocukları ilkokul bir ila üçte okuyan ebeveynlerin, işten erken çıkmasına da izin verilecek. Bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyen kişilerin maaşında kesintiler yapılacak.



Tokyo Valisi Yuriko Koike planı açıklarken, "Doğum veya çocuk bakımı nedeniyle kimsenin kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmamasını sağlayacağız. Çalışma tarzlarında esnekliği gözden geçireceğiz" dedi.



Uzun yıllardır düşüşte olan Japonya'nın doğurganlık oranı, hükümetin gençleri evlenmeye ve aile kurmaya teşvik etme çabalarına rağmen düşmeye devam ediyor.



65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus 20,08 milyona yükselirken, 0-14 yaş nüfussa 14 milyon 173 bine geriledi.



Dünya Bankası'na göre, Japonya'da geçen yıl kadınların yüzde 55'i, erkeklerin yüzde 72'si iş gücüne katıldı. Ülkedeki cinsiyet farkı diğer yüksek gelirli ülkelerden daha yüksek.

