Tokyo'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Dünyanın farklı ülkelerindeki milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşarken, Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde kıldı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Adem Levent, yaptığı açıklamada, Müslümanların Ramazan ayı boyunca Tokyo Camii'ne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Teravih namazlarına Türk cemaatin yanı sıra diğer Müslüman ülke vatandaşlarının da katıldığını kaydeden Levent, “Teravih namazından 45 dakika önce mukabele programımız var. İftarımızı bine yakın kardeşimizle camimizde açıyoruz” ifadelerini kullandı.