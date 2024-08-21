Tokyo’da sel: İstasyonları ve caddeleri su bastı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yağış sonucu birçok tren ve metro istasyonu göle döndü, bazı caddeler de sular altında kaldı.

Tokyo’da sel: İstasyonları ve caddeleri su bastı!

’nın başkenti Tokyo'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli hayatı olumsuz etkiledi. Minato semti başta olmak üzere kentin farklı kesimlerindeki tren ve metro istasyonlarında su baskınları yaşanırken, yolcular zor anlar yaşadı. Bazı caddelerin sele teslim olması nedeniyle sürücüler ve yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Altgeçitlerde de su baskınları yaşandı.

RİSK GECE BOYU SÜRECEK 

Tokyo’nun yanı sıra Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerine ev sahipliği yapan Kanto bölgesinde de gece boyunca şiddetli yağışlar görülebileceğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), su baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Ayrıca şiddetli rüzgarlar görülebileceğini açıklayan yetkililer, yıldırım çarpması riskine karşı da uyardı.

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