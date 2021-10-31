Tokyo'da metroda bıçaklı ve asitli saldırı: En az 15 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki metroda yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 16:24

Tokyo'da metroda bıçaklı ve asitli saldırı: En az 15 yaralı

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Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu metroda, bir adam bıçakla yolculara saldırdı.

, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti.

Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.

Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.

TOKYO METROSUNDA BIÇAKLI VE ASİTLİ SALDIRI

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