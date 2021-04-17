Tokyo'da yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü

Tokyo’nun Şincuku bölgesinde 6 inşaat bakım işçisi bir katlı otoparkın bodrumunun tavanını kaplarken, otoparkın yangın durdurma sistemi kasıtsızca devreye girdi.



Durdurma sistemi otomatik olarak bodrumun kepenklerini kapattı. Devreye giren söndürme sistemi iç kısma otomatikman karbondioksit salgıladı.



İşçilerden biri otoparktan kaçabilmeyi başararak yardım çağırdı.



Yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 30 ila 50 yaşları arasındaki 4 işçi ise hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor.



ASMA KÖPRÜDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUK