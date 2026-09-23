Tom Barrack NTV'ye konuştu: ''Türkiye ile ABD arasında işbirliği elzem''

ABD ’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye -ABD ilişkileri, S-400 meselesi ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin NTV muhabiri Begün Dönmez Ersöz'e açıklamalarda bulundu.

Barrack, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin kritik önem taşıdığını belirterek, “Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliği elzem” dedi.

S-400 konusuna ilişkin değerlendirmesinde Barrack, ABD’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na (NDAA) uyulmasının önem taşıdığını söyledi ve Kongre’nin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleri ve Türkiye ile yaptığı toplantıya ilişkin değerlendirmesinde de Türkiye’nin bölgesel konumuna dikkat çekti.

''Türkiye, özel coğrafi konumu nedeniyle önem taşıyor.'' diyen Barrack, toplantıya katılan liderlerin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşlerini açık ve samimi biçimde paylaşma fırsatı bulduğunu söyledi.