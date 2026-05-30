Tom Barrack'ın görev süresi doldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ,ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresinin dolduğunu duyurdu.

Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ünvanın süresi sona eriyor olsa da Barrack, Trump yönetimi adına hem Suriye’de hem de Irak’ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir." dedi.

Rubio, Tom Barrack için, "Sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve ‘Önce Amerika’ gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir.” ifadelerini de kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.