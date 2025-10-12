"Tomahawk" krizi büyüyor: Rusya ABD'yi bir kez daha uyardı

Kremlin, Rusya'nın Amerikan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya tedarik edilmesi konusunda derin endişe içinde olduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus devlet televizyonu muhabiri Pavel Zarubin'e, “Tomahawk füzesi konusu son derece endişe verici. Şu anda, her taraftan gerilimin tırmandığı bir dönemdeyiz” dedi.

Trump, geçtiğimiz pazartesi günü füzelerin sağlanması üzerinde yapılan anlaşmadan önce, Ukrayna'nın bu füzelerle ne yapmayı planladığını öğrenmek istedi. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tırmanmasını istemediğini söyledi. Ancak, bu konuda “bir tür karar verdiğini” dile getirdi.

TOMAHAWK FÜZESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tomahawk seyir füzesi, gemilerden, denizaltılardan ve yer fırlatıcılarından fırlatılan ve yoğun savunma altındaki hava sahasında bile hedefleri vurabilen bir hassas silah olarak biliniyor.

Menzili 2 bin 500 kilometre olduğu için Ukrayna bu füzeleri Moskova dahil olmak üzere Rusya'nın iç kesimlerinde uzun menzilli saldırılar için kullanabilir.

ABD Kongre Araştırma Servisi'ne göre, bu füzelerin bazı emekliye ayrılmış versiyonları nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

TACTOM olarak adlandırılan en son versiyon, uçuş sırasında hedefleri değiştirebilmesini sağlayan bir veri bağlantısına sahip. Saatlerce havada kalabilyor ve komutla anında rotasını değiştirebiliyor.

EN SON YEMEN'DEKİ HUSİLER'E KARŞI KULLANILDI

ABD ve müttefik ordular, GPS özellikli Tomahawk'ı 550'den fazla kez uçuş testine tabi tuttu ve 2 bin 350'den fazla kez operasyonel ortamda kullandı. En son 2024 yılında, ABD ve İngiltere Donanmaları, Tomahawk füzelerini Yemen'deki Husi hedeflerine fırlattı.

