Tonga açıklarında 7,1'lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Tonga Krallığı'nın Pangai bölgesinin açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'nın 90 kilometre güneydoğusunda 7,1'lik bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) kaydettiği depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Uyarıda, tsunami dalgalarının Tonga kıyıları boyunca merkez üssünün 300 kilometre içinde mümkün olduğuna dikkat çekildi.
Tonga Krallığı, Avustralya'nın 3 bin km kadar doğusunda Güney Pasifik Okyanusu'nda 100 bin kişinin yaşadığı bir ada ülkesi olarak biliniyor.
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