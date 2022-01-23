Tonga'daki yanardağ patlaması adayı haritadan sildi

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak’ta meydana gelen sualtı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.

Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı.

Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.

Öte yandan Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.



DUMAN BULUTU UZAYA GİDEN YOLU YARILADI



Yanardağdan yükselen duman bulutunun, ise yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti.