Toplu mezarda bin 700 yıllık Roma askerleri bulundu

Bilim insanları, Hırvatistan’ın Osijek kentinde (antik adıyla Mursa) bir toplu mezarda bulunan yedi erkek iskeletin, yaklaşık bin 700 yıl önce yaşamış Roma askerlerine ait olduğunu açıkladı.



Araştırmaya göre 2011 yılında antik Roma kenti Mursa’daki kazılar sırasında “tamamen korunmuş” halde bulunan iskeletlerin hepsi erkekti ve çeşitli darp izleri taşıyordu.

Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret ve zanaat merkezi olan Mursa, MÖ 1. yüzyılda Romalılar tarafından fethedilmişti.



Avrupa’daki çeşitli arkeoloji kurumlarından araştırmacılar, iskeletlerin ait olduğu dönemi ve bu kişilerin nasıl ölmüş olabileceklerini belirledi.





NASIL BESLENDİKLERİ VE VÜCUT YAPILARI BELİRLENDİ

Buna göre 36 ila 50 yaşlarındaki erkekler, ortalamanın üzerinde boya sahip, güçlü yapılı kişilerdi. Ağırlıklı olarak bitkisel besleniyor, zaman zaman et ve deniz ürünleri de tüketiyorlardı.



İskeletlerde iyileşmiş ve iyileşmemiş yaralar tespit edildi; iki kişinin göğüs kafesinde ok veya mızrak ucu izleri bulundu.

FARKLI KÖKENLERDEN GELEN ASKERLER



DNA analizleri, bu kişilerin farklı kökenlerden geldiğini ve yerel halka ait olmadıklarını ortaya koydu.

Bilim insanları, Roma İmparatorluğu’nun siyasi çalkantılarla dolu “Üçüncü Yüzyıl Krizi” döneminde yaşanan iç savaşlarda öldüklerini düşünüyor.

En olası senaryo ise 260 yılında Mursa’da imparatorluk tahtı için savaşan ordular arasındaki çarpışmada yaşamlarını yitirmiş olmaları.

SU KUYUSUNA ATILMIŞLAR



Kazı alanında iskeletlerin bir su kuyusuna atıldığı belirlendi. Araştırmada, Roma İmparatorluğu’nda toplu mezarların olağan bir uygulama olmadığı, yalnızca büyük felaketler ya da savaşlar gibi olağanüstü durumlarda tercih edildiği vurgulandı.



Bilim insanları, iskeletlerin kuyuya “muhtemelen atılarak” gömüldüğünü ve üzerlerinin toprakla kapatıldığını ifade etti.

Mursa bölgesi, daha önce de birçok antik uygarlığa ait kalıntıların bulunduğu önemli bir arkeolojik merkez olarak biliniyor.