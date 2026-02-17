Toplu tecavüz mağduru Gisele Pelicot kitabında anlattı. "Cehennemi yaşadım"

Fransa’da 2024 yılında görülen ve ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasının mağduru 73 yaşındaki Gisele Pelicot, anı kitabı A Hymn to Life’ı yayımladı. Kitapta, yıllarca bilinçsiz haldeyken uğradığı cinsel saldırıları ve davayı kamuoyuna taşıma kararının arka planını anlattı.

ANONİMLİKTEN VAZGEÇME KARARI

Pelicot, davada kendisine tanınan anonimlik hakkından bilinçli olarak vazgeçtiğini belirterek, aksi halde yaşadıklarının kamuoyunca bilinmeyeceğini ifade etti.

“Bana ne yaptıklarını kimse bilmeyecekti” diyen Pelicot, mahkeme salonu dışında sanıkların yüzlerinin görülmeyeceğini ve saldırganların komşular ya da iş arkadaşları arasından ayırt edilemeyeceğini vurguladı.

Dava, Fransa’da tecavüz yasasının yeniden düzenlenmesine yol açmış ve Pelicot’yu cinsel şiddetle mücadelede küresel bir sembol haline getirmişti.

“53 ERKEK EVİME GELDİ”

Kitapta, polislerin kendisine başlangıçta eşiyle “partner değişimi” yapıp yapmadıklarını sorduklarını aktaran Pelicot, böyle bir durumun olmadığını söylemesinin ardından kendisine bilinçsiz halde yatakta yabancı erkeklerle çekilmiş görüntülerin gösterildiğini yazdı.

Bir polisin kendisine “53 erkeğin evine gelip tecavüz ettiğini” söylediğini belirten Pelicot, o anı “cehennemi yaşamak” olarak nitelendirdi.

Eşinin çamaşırlarını eve dönüp asmaktan söz eden Pelicot, kendisini “bahçe kapısında sahibini bekleyen bir köpek gibi” hissettiğini ifade etti.

50 KİŞİ MAHKUM EDİLDİ

Davada, eski eşi Dominique Pelicot’nun yanı sıra 50 erkek daha tecavüz suçundan mahkum edildi.

Pelicot, duruşmalar sırasında eski eşine doğrudan hitap etmediğini ancak cezaevinde kendisiyle görüşmeyi planladığını yazdı.

Eski eşine yöneltmek istediği sorular arasında, “Hiç durmayı düşündün mü?”, “Kızımıza da zarar verdin mi?” gibi ifadeler yer aldı.

YAŞADIKLARININ ARDINDAN YENİDEN AŞIK OLDU

Pelicot, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce mektuptan ve duruşmalar sırasında adliye önünde bekleyen kadınlardan güç aldığını belirtti. Gazeteleri okumak yerine kendisine yazılan mektupları tercih ettiğini kaydeden Pelicot, bu dayanışmanın içeride yaşadıklarını hafiflettiğini ifade etti.

Kitabında yeniden aşık olduğunu da anlatan Pelicot, yeni tanıştığı bir erkekle kurduğu ilişki sayesinde mutluluğu yeniden hissettiğini yazdı. “Yeniden sevmeye ihtiyacım vardı. Korkmuyorum. İnsanlara hâlâ inanıyorum. Bir zamanlar en büyük zayıflığımdı, şimdi ise gücüm. İntikamım bu.” ifadelerini kullandı.