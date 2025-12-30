Toplum baskısı hayalet korkusunu yendi. Japonya Başbakanı "perili" resmi konuta taşındı

Japonya'nın ilk kadın başbakanı, Sanae Takaichi göreve başlamasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen resmi başbakanlık konutuna taşınmamıştı. Takaichi, milletvekilleri için ayrılmış olan konaklama yerinde ikamet ediyordu. Resmi Başbakanlık konutu Tokyo'nun merkezinde hükumet çalışma ofislerinin bitişinde bulunuyor.

Aralık ayında Japonya'da gerçekleşen 7,5 büyüklüğündeki depremde Başbakan Takaichi'nin ofisine ulaşması 35 dakika sürdü. Çalışma ofisine ulaşmasının zaman alması Japonya halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

“PERİLİ” BAŞBAKANLIK KONAĞI

Başbakanlık konutu ABD'li mimar Frank Lloyd Wright tarafından tasarlandı. Tokyo’daki eski Imperial Hotel’inden esinlenildi. Başbakanlık konutu, 1930'larda gerçekleşen iki darbe girişimine ve başbakanın da bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin genç askeri subaylar tarafından suikasta uğramasına ev sahipliği yaptı. Binada hâlâ mermi izlerinin bulunduğu, o dönemde hayatını kaybeden askerlerin “ruhlarının” dolaştığı yönündeki iddialar Japon kamuoyunda sık sık gündeme geliyor.

ESKİ BAŞKANLAR NE DEDİ?

Shigeru Ishiba da 2005 yılında yenilenen bu konutta yaşamış ve hayaletlerden korkmadığını söylemişti. Fumio Kishida ise hayalet görmediğini rahatça uyuduğu hakkında açıklamalrda bulunmuştu. Shinzo Abe ve Yoshihide Suga’nın farklı konutları tercih etmesi nedeniyle yapı, 2012–2021 yılları arasında uzun süre boş kalmıştı.