Tören Davos'ta yapılacak. Barış Kurulu için imzalar bugün

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının yürütülmesi için kurulacağını açıkladığı Barış Kurulu için İsviçre'nin Davos kasabasında imza töreni yapılacak. Bugün düzenlenecek törende Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesi imzalanacak.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir bildiriyle katılım belgesini imzalayacaklarını duyurdu.

TÖRENE HAKAN FİDAN KATILIYOR

Törene, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Bakan Fidan, aynı zamanda Gazze Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Trump'ın Gazze için öngördüğü ancak kuruluş sözleşmesinde Gazze'ye atıf yapılmayan Barış Kurulu için onlarca ülkeye davet gitti. Davet edilen ülkeler arasında ABD'nin müttefiklerinin yanı sıra hasımları da var.

Trump, Çin ve Rusya'yı da Barış Kurulu'na davet etti.

İSVEÇ, NORVEÇ, ALMANYA KATILMIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı, merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi savunacağını açıkladı. Trump'a yakın isimlerden Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban kurula katılacağını ilan etti. Rusya'nın müttefiki Belarus, daveti kabul ettiği gibi kuruluş sözleşmesini de imzaladı. Azerbaycan da kurula katılacağını açıkladı.

Norveç ve İsveç, Barış Kurulu'na katılmayacağını ilan eden ilk ülkeler oldu. Fransa, yetki alanının Gazze ile sınırlı olmaması nedeniyle katılmayacağının sinyalini verdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise kurula katılmayı değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Der Spiegel dergisi ise Dışişleri belgesine dayandırarak Almanya hükümetinin Barış Kurulu'na katılmayacağını duyurdu.

PUTİN'DEN DONDURULAN VARLIKLAR AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurula katılmayı kabul ettiğini söylemişti ancak Rus lider, konuyu inceleyeceklerini söyledi. Barış Kurulu'nda kalıcı üyelik için 1 milyar dolarlık ödeme yapılması gerekeceği iddia ediliyordu. Gazze'nin yeniden inşasına vurgu yapan Putin de "Eski ABD yönetimi döneminde dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları, Barış Kurulu'na gönderebiliriz. Kalan kısmı da Ukrayna savaşındaki hasarın tazmini için kullanabiliriz." dedi.

GAZZE BARIŞ KURULU

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasında oluşturulan plan çerçevesinde "Gazze Barış Kurulu" kurulmuştu.

Yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ görev yapacak. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"nun başkanlığını yürütecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da kurucu üye olarak davet etmişti.

Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Taslak tüzükte, üye devletlerin bir oy hakkı olacağı ve Trump tarafından davet edileceği de yer alıyor.