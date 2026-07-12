Toronto'da festivale silahlı saldırı. 2 kişi öldü

Kanada cumartesi akşamı silahlı saldırıyla sarsıldı.

Toronto kentinde düzenlenen Latin kültür festivali yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Toronto polisi akşam saatlerinde Arlington Avenue kavşağında silahlı saldırı ihbarı aldıklarını ve olay yerine ulaştıklarında aktif silahlı saldırgan olayıyla karşılaştıklarını açıkladı. Yetkililer, olay yerine ulaşan ilk ekiplerin silahla vurulan altı kişi bulduğunu, bu kişilerden ikisinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırının nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin halen yakalanamadığını duyurdu.