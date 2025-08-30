Torunuyla Eyfel Kulesi'nin kopyasını yaptı

Fransa ’da 77 yaşındaki emekli tamirci Jean-Claude Fassler ile 22 yaşındaki torunu Kilian Antenat, tam sekiz yıl süren çalışmaların ardından bahçelerine Eyfel Kulesi’nin bire bir maketini dikti. Orijinal 1889 tasarımına sadık kalarak 1/10 ölçeğinde inşa edilen kule, Gustave Eiffel’in ilk yıllarda planladığı kırmızı renkte boyandı.

KULEDE UYUMAYI PLANLIYOR



Eyfel hayranı olduğunu belirten Fassler, kulenin ilk katında bir gece uyumayı planladığını söyleyerek, “Böylece hem ‘başardım’ diyebileceğim hem de Eyfel Kulesi’nde bir dairem var diyeceğim” dedi.



Yaklaşık sekiz yıldır süren çalışmanın maliyetini karşılamak isteyen Fassler, kulenin bitişinden sonra satmayı planladığını açıkladı.