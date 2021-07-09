Tosuncuk’un Uruguay maceraları 1: Başını Ferrari merakı yaktı

Çiftlik Bank vurgunu sebebiyle 2018 yılında Türkiye’den Uruguay’a kaçtığı ortaya çıkan Tosuncuk Mehmet Aydın ve ağabeyinin 8 milyon dolar aklama suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı.

Fatih Aydın’ın Uruguay’da gözaltında olduğu belirtilirken, içlerinde bir Ferrari, bir yat ve 10 arabanın da bulunduğu mal varlığına el konuldu.

FERRARİ VİDEOLARI POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

El Observador’un haberinde, 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında Ferrari aracıyla çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Mehmet Aydın’ın Uruguay polisi tarafından dikkat çektiği ve ülke Varlık Aklama Sekreterliği’nin mal varlığının nereden geldiği üzerine araştırma yaptığı belirtildi.

Araştırma sonucunda Aydın kardeşlerin inşaat malzemeleri satan bir şirket aracılığıyla kara para aklamaya çalıştığı ortaya çıkarken, Eylül 2018'de Aydın kardeşler ve inşaat şirketinin sahibi Osman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

8 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Savcılığın Osman'la anlaştığı aktarılan haberde, kara para aklama suçundan yoğun denetimli serbestlik ile dört yıl altı ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Davanın savcısı Enrique Rodriguez’in, Osman ile yapılan anlaşma üzerine, Ferrari, yat ve diğer mal varlıklarının satılıp 8 milyon doların karşılanması karşılığında anlaşma sağlandığını belirtti.

Fatih Aydın

MALLAR BORCU KARŞILAMADI

El Observador, Uruguay’daki mallarına el konulan Mehmet Aydın’ın Ferrari’sinin 2019 yılında yapılan bir müzayedede 271 bin dolara alıcı bulduğunu aktarırken Uruguay San Jose’deki malikanesinin ise 291 bin dolara satıldığını belirtti.

Satılan malların 8 milyon dolarlık kara para aklama suçunu karşılamadığı belirtildi.

Aydın kardeşlerin, ortakları Osman’ın hapis cezası aldığı sırada, Brezilya’ya kaçtığı belirtilirken El Observador'un İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Fatih Aydın’ın annesiyle birlikte Uruguay Jaureguiberry'de yaşayan bir oğlu olduğunu, bu nedenle müfettişlerin ülkeye sık sık girdiğinden şüphelendiğini söyledi.

Ortak Osman’ın ise, 2007 yılında Uruguay'a gelen ve UPM tesisinde kaynakçı olarak çalıştığı, Mehmet Aydın'ın ülkeye gelmesinin ardından varlıklarının her geçen gün arttığı bildirildi.