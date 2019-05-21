Silahlı grupların cumartesi günü Trablus'a su sağlayan ana istasyonu kapatması nedeniyle yaşanan su krizi, vanaların dün yeniden açılmasıyla son buldu.



Endüstriyel Nehir İdaresi Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şurayf'daki istasyonunun vanalarının dün açılarak yeniden su pompalanmaya başlandığı ve su krizinin sona erdiği belirtildi.



Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçleri Trablus'un su ihtiyacını karşılayan ana hattı kesmekle suçlamıştı.



BM İnsani Yardım Koordinatörü Maria Ribeiro da yaptığı açıklamada, su pompalamasının durması nedeniyle ülkenin batı bölgelerinde yaşayan yüz binlerce kişinin su sıkıntısı yaşadığını belirterek, şehirlerin altyapısına yönelik bu tür saldırıların "savaş suçu" anlamına gelebileceğini ifade etmişti.



General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.



Hafter'e bağlı güçler ilk günlerde hızla ilerleyerek Giryan, Sabrata, Surman ve Terhune gibi kentleri ele geçirdi. Ancak UMH'ye bağlı birlikler başlattıkları karşı operasyonlarla, Trablus Havalimanı, Ayn Zara, Hillet el-Furcan, Vadi er-Rabi ve Kasr ben Gaşir gibi bölgeleri Hafter güçlerinin elinden almayı başardı.