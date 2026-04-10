Trafikte sürpriz: Uykucu fok yolu kapattı

Avustralya ’nın Victoria eyaletinde bir fokun yol ortasında uyuması, trafiğin kısa süreliğine farklı bir rotaya yönlendirilmesine neden oldu. Yol kenarında değil, doğrudan asfalt üzerinde uyuyan hayvan, sürücüler için ilginç anlar yarattı.

POLİS ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, fokun zarar görmemesi için ellerinden geleni yaptı. Hayvanın etrafına trafik koniler yerleştirildi.

Yerel halkın “Sammy” adını verdiği fokun, güneşlenmeye devam ettiği ve trafikten etkilenmeden uyuduğu görüldü.

“GENELDE TÜM GÜN UYUR”

Foku fark eden yerel sakinlerden Laura Ellen, hayvanın bölgede sıkça görüldüğünü belirterek, “Nerede karşımıza çıkacağını bilemezsiniz. Genelde tüm gün uyur.” dedi.

Ellen, “Onu yolda görünce güldüm. Daha önce böyle bir şey yaptığını görmemiştim.” ifadelerini kullandı.

UYKUCU FOK SAHİLE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen yaban hayatı ekipleri, foku güvenli şekilde yeniden sahile yönlendirdi. Müdahalenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Victoria kıyılarında fokların sıkça görüldüğünü belirten yetkililer, bu hayvanlara dokunmanın veya beslemenin yasak olduğunu hatırlattı.