Trafo patlaması izdiham yarattı, lise sınavındaki 29 öğrenci öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde lise sınavları sırasında bir trafonun patlaması paniğe yol açtı. Sağlık Bakanlığı, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yaşanan izdihamda sınava giren en az 29 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Başkent Bangui’de patlama yaşandığı sırada 5 bin 300’ün üzerinde öğrenci, ikinci gününde lise sınavlarına giriyordu. Bazı gözetmenler ve öğrenciler kaçmaya çalışırken, bazıları sınavın yapıldığı okulun birinci katından atladı. Olay yerindeki AFP muhabirleri, yaralıların ambulanslarla, pikaplarla ve motosiklet taksilerle taşındığını aktardı.

ÜÇ GÜN YAS İLAN EDİLDİ



Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera, Facebook hesabından yayınlanan video mesajında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Gavi aşı ittifakının zirvesi dolayısıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de olan Touadera, üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.



Sosyal medyada paylaşılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından da teyit edilen bir belgede, kentteki hastanelerde 29 can kaybının kayıtlara geçtiği görüldü.



Birleşmiş Milletler (BM) barış güçleri, polis ekipleri ve diğer güvenlik görevlilerinin Barthelemy Boganda Lisesi ile hastanelerin çevresinde olduğu görüldü.



Eğitim Bakanı Aurelien-Simplice Kongbelet-Zingas da konuya ilişkin açıklamasında, “olayın nasıl yaşandığına ışık tutmak için hızla önlemlerin alınacağını” söyledi.



Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti, 1960 yılında Fransa’dan bağımsız olmasından bu yana bir dizi darbe, otoriter yönetim ve iç savaş yaşadı. Son iç savaş ise 10 yılı aşkın zaman önce başladı. Hükümet son yıllarda büyük şehirlerin kontrolünü sağladı, şiddet olayları azaldı. Ancak ülkenin uzak bölgelerinde halen zaman zaman ordu ve silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

