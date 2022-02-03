Trans birey yüzücü ABD yüzme yarışlarının yönetmeliğini değiştirdi

ABD'de trans bireylerin yüzme yarışlarına katılabilmesini belirleyen katılım şartları değiştirildi.

Yeni yönetmeliğe göre, üç kişilik bir tıbbi kurul atletin bir erkek olarak önceki fiziksel gelişiminin trans yüzücülere haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını belirleyecek.

Trans yüzücülerden, yarışlardan önce 36 ay boyunca testosteron hormonu testleri istenecek.



REKABET EŞİTLİĞİ İÇİN



Açıklamada kadın ve erkek kategorilerinde rekabet farklılığı olduğunu ve bunun beraber rekabette dezavantaj yarattığını kabul ettiklerini belirten yetkililer, bu tespitin istatistik verilerine dayandığını belirtti.

Yönetmeliğin rekabet eşitliğini desteklemek için hazırlandığı vurgulanırken, bilim ve tıbbi kanıtlara dayandırıldığı belirtildi.



ÖNCEKİ FİZİKSEL DURUMUN AVANTAJ SAĞLAMADIĞINA DAİR KANIT



Yeni yönetmeliğe göre bir trans sporcu yarışmaya katılmadan önce, bir erkek olarak önceki fiziksel gelişiminin sporcuya kadın rakipleri üzerinde rekabet avantajı sağlamadığına dair kanıt sunacak.

Trans sporcu bu kanıta ek olarak, kanındaki testosteron konsantrasyonunun, başvuru tarihinden en az 36 ay önce sürekli olarak 5 nmol/L'den az olduğuna dair kanıt sağlayacak.



LIA THOMAS



Lia Thomas, 2019'da hormon tedavisine başlamadan önce üç sezon boyunca erkek takımında yarışmış ve daha sonra trans birey olarak kadınlar kategorisinde yüzme yarışlarına katılmaya başladı.

Thomas, trans birey olduktan sonra Aralık 2021’de kadınlar kategorisinde en iyi dereceleri elde ederek en yakın rakibi takım arkadaşına 38 saniye fark atması ABD basınında geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.