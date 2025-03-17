Tren istasyonunda gizemli tüneller: Nereye çıktığı bilinmiyor!

Birleşik Krallık'ta, Salisbury İstasyonu'nda devam eden 5,3 milyon sterlinlik (yaklaşık 250 milyon TL) yenileme çalışmaları sırasında, demiryolu mühendisleri karmaşık bir yer altı tünel ağı keşfetti.

The Independent'ın haberine göre, yenileme çalışmaları esnasında, eski bir telefon kulübesinin altındaki traverslerin kaldırılmasıyla istasyonun altına doğru uzanan gizli bir tünel gün yüzüne çıktı. Mühendisler, yer altına inerek, tünellerle dolu bir labirentte ilerledi ve ahşap sinyal ekipmanlarıyla donatılmış eski odaların içinden geçmek zorunda kaldılar.



Keşfedilen tünelin, istasyonun altındaki 4. peronun altına kadar uzandığı ve buranın, Whitchurch gibi kasabalara taşınan bira, elma şarabı ve yumurta fıçılarını depolamak için kullanıldığı düşünülüyor.

Ayrıca, Grateley yakınlarındaki hattın kenarındaki bir alanın, halka satılmak üzere Noel ağaçlarının toplandığı bir alan olarak kullanıldığı belirtiliyor.



Bir başka gizemli oda ise istasyonun altına inen bir merdivenle ulaşılan bir alanda bulundu ancak henüz detaylı bir inceleme yapılmadı.



Salisbury İstasyonu, bugün yılda yaklaşık iki milyon kişi tarafından kullanılıyor. Ancak Network Rail, bu keşfin istasyonun "onlarca yıldır kullanılmayan ve unutulmuş" bir bölümüne dair nadir bir bakış sunduğunu ifade ediyor.



Network Rail'dan Steve Kelly, "Bu, demiryolundaki kariyerim boyunca yaşadığım en ilginç keşiflerden biriydi. Bu sektörün her günü birbirinden farklı olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.



Tünelin kökeni ve amacı, modern gelişimle birlikte tarihi keşifler arasında ilginç bir bağlantı kurarak büyük bir merak konusu haline geldi. Tünel, bölgenin mirasına dair bir anlık görüntü sunarak, demiryolunun geçmişine dair gizli katmanlara nadir bir bakış sağlıyor.



Octavius Infrastructure şantiye müdürü Dan Sherwood ise, "İnceleme çalışmalarımızın, SWR otoparkını yeniden geliştirme sürecinde altındaki gizli tünelin keşfine yol açması bizi çok heyecanlandırdı. Bu, tarihsel altyapının modern dünyamızın altında saklanarak beklediği güzellikleri gösteriyor" diye ekledi.



Bu keşif, eski hastaneye olası bağlantılar ve merdivenin gittiği yerin keşfi için ikinci aşamanın dört gözle beklenmesine yol açtı.

