Tren istasyonunda patlayıcı alarmı: Polis şüpheliyi arıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Neukoelln tren istasyonuna patlayıcı dolu çanta bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çantayı bırakan şahsın polis tarafından durdurulmaya çalışılırken kaçtığı kaydedildi. Polis, ülke genelinde henüz kimliği belirlenemeyen şahsı arıyor.

Alman medyasındaki haberlerde, söz konusu çantada 500 gram TATP adlı güçlü patlayıcı madde olduğu belirtildi.



Çantadan, 30 yaşında Polonyalı bir erkek adına düzenlenen kimlik çıktığı ancak kimlik için 21 Ocak 2022 tarihinde kayıp ilanı verildiği kaydedildi.



Tren istasyonundan uzman ekipler tarafından alınan çanta, yakınlardaki park alanına getirilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildirirken, patlayıcının türüne ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.