Tren kazası sonrası kimyasal sızıntı: Validen musluk suyu içerek "güvenli" mesajı

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabasındaki tren kazasının ardından yaşanan kimyasal sızıntı sonrası tartışmalar devam ederken, Ohio Valisi Mike DeWine bölgedeki su kaynaklarının temiz olduğunu musluk suyu içerek halka kanıtlamaya çalıştı.

Vali DeWine, East Palestine’de Kongre üyesi Bill Johnson ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) Yöneticisi Michael Regan ile bir evi ziyaret etti.



Bölgede, tren kazasının ardından yaşanan vinil klorür sızıntısını temizleme çalışmaları devam ederken, Vali DeWine ve yanındakiler, evdeki musluktan birer bardak su içerek halka bölgedeki suların temiz olduğu mesajını verdi.

DeWine, East Palestine’de belediye su kaynağının haftalık olarak test edildiğini ifade ederek, EPA tarafından yapılan testlerinde suyun içilebilir olduğunu gösterdiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?



ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.



Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.

