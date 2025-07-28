Tren kazasını toprak kayması mı tetikledi? Almanya'dan ilk açıklama

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Riedlingen kenti yakınlarında, bir yolcu treninin raydan çıktığı kazanın nedenleri inceleniyor.

Üç kişinin hayatını kaybettiği kazaya, yoğun yağışlardan kaynaklanan toprak kaymasının neden olmuş olabileceği bildirildi.

Ulm Emniyet Müdürlüğü ile Ravensburg Savcılığından yapılan ortak açıklamada, Riedlingen ile Munderkingen arasında meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın henüz tamamlanmadığı belirtildi.



Ancak ilk bilgilere göre kazanın meydana geldiği bölgede, şiddetli yağıştan dolayı bir kanalizasyon kuyusunun taşmış olabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "taşan suların raylara doğru uzanan yamaçta toprak kaymasına yol açtığı, bunun da muhtemelen trenin raydan çıkmasına neden olduğu" ifade edildi.

MAKİNİST DE ÖLDÜ



Açıklamada, kazada trenin makinisti, tren şirketinin bir çalışanı ile bir yolcu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. En az 41 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bunlar arasında ağır yaralılar da bulunuyor.



METREKAREYE 40 LİTRE YAĞMUR YAĞMIŞ

Bu arada, ülke basınında yer alan haberlerde, kaza öncesinde bölgede kötü hava şartlarının yaşandığı ve yer yer kısa sürede metrekare başına 30 ile 40 litre yağmur yağdığı ifade edildi.



Trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu ifade edilmişti.