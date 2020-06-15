Trende unutulan 3 kilo altının sahibini arıyorlar

İsviçre'de bir kişi trende çantasını unuttu. Yetkililer çantanın içerisinde üç kilogram altın olduğunu tespit etti. 191 bin dolarlık altının sahibi aranıyor.

ntv.com.tr 15.06.2020 - 09:39

Trende unutulan 3 kilo altının sahibini arıyorlar

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Toplu taşıma araçlarında her yıl onbinlerce eşya unutuluyor. İsviçre'de bir yolcu trende çantasını unuttu.

Yetkililer çantayı açınca içerisinde üç kilogram altın olduğunu gördü. 2019 yılının Aralık ayında meydana gelen olayda çantanın sahibi aranmaya başlandı.

Yaklaşık 190 bin dolar (1,3 milyon lira) değerindeki altının sahibi beş yıl boyunca aranacak.

Lucerne kentinde yaşanan olayda yetkililer çantanın sahibini bulamayınca olayı medyaya duyurdu.

Çantanın sahibinin nasıl kimliğinin doğrulanacağı belirtilmedi.

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